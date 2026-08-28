Bitno: Požari

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o požarima. Požari više nisu slika koju gledamo samo negdje daleko. Gori Hercegovina, gori Trebinje, vatra je danima problem širom regiona u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji.

Suša, visoke temperature, vjetar, ali i ljudski faktor, sve češće stvaraju uslove u kojima se vatra za samo nekoliko sati pretvara u ozbiljnu prijetnju. Da li su sezone požara naša nova realnost? Koliko su za to odgovorne klimatske promjene, koliko čovjek, a koliko smo spremni da zaštitimo šume, prirodu i ljude?

Za „Bitno” govore: Milan Mataruga, doktor šumarskih nauka, Goran Trbić, klimatolog, Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije grada Trebinje i psiholog Maja Savanović Zorić.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.