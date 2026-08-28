Rusija bi mogla da bude prva zemlja kojoj Indija uvodi bezvizni režim

Rusija bi mogla da postane prva zemlja sa kojom će Indija uvesti bezvizni režim, izjavio je ambasador te zemlje u Moskvi Vinaj Kumar, prenose RIA Novosti.

"O ovom pitanju smo u kontaktu sa Rusijom, ali tačni datumi još nisu poznati, budući da Indija trenutno nema bezvizni režim ni sa jednom zemljom. Rusija bi mogla da bude prva zemlja sa kojom će takav režim biti uveden nakon završetka pregovora i ispunjavanja neophodnih tehničkih uslova. Trenutno je bezvizni ulazak u Indiju dozvoljen samo državnim službenicima i diplomatama", istakao je on u intervjuu za list "Izvestija".

Prema riječima ambasadora Indije, tačni rokovi za uvođenje grupnog bezviznog režima još nisu utvrđeni. Nju Delhi dosad nije zaključio slične sporazume ni sa jednom zemljom, pa je neophodno usaglasiti odgovarajuće tehničke procedure.

Kako navodi list, uslovi za turiste već se postepeno ublažavaju: od 1. januara Indija je ukinula naknadu za izdavanje elektronskih turističkih viza za individualna i grupna putovanja u trajanju do 30 dana. Pored toga, dvije strane razgovaraju o mogućnosti ukidanja sličnih taksi.

U tekstu se takođe navodi da je Ministarstvo ekonomskog razvoja Rusije u martu predložilo mehanizam uzajamnog bezviznog ulaska za organizovane turističke grupe od tri do 50 ljudi, u trajanju do 21 dan.

U decembru je, na sastanku sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, premijer Indije Narendra Modi izjavio da će dvije zemlje uskoro započeti rad na uvođenju 30-dnevnog bezviznog režima za turističke grupe.

Prvi potpredsjednik Vlade Rusije Denis Manturov ranije je izjavio da je uzajamni turistički promet između Rusije i Indije u prvoj polovini godine porastao za osam odsto. Za to vrijeme Indiju je posjetilo oko 50.000 ruskih turista, prenosi RT Balkan.