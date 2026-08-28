Ko je novi kralj Norveške?

Kralj Harald V preminuo je mirno u Univerzitetskoj bolnici u Oslu u 6.35 ujutro, navodi se u saopštenju dvora.

„Sa dubokom tugom saopštavamo da je Njegovo Veličanstvo kralj Harald mirno preminuo u Univerzitetskoj bolnici u Oslu u petak, 28. avgusta, u 6.35“, navodi se u saopštenju Kraljevske palate.

„Jedna epoha je završena“, dodaje se.

Harald V bio je kralj Norveške od 1991. godine, kada je naslijedio svog oca, kralja Olafa V.

Norveška je istovremeno dobila novog monarha, prestolonasljednika Hokona, sina kralja Haralda. Koje će kraljevsko ime novi monarh uzeti biće poznato nakon vanredne sjednice Državnog savjeta.

Vlada će se u narednim satima sastati sa novim kraljem na vanrednoj sjednici Državnog savjeta u Kraljevskoj palati.

Ko je prestolonasljednik Hokon?

Hokon (53) je jedini sin preminulog kralja Haralda V i kraljice Sonje. Rođen je 20. jula 1973. godine u Oslu i od 1991. bio je prestolonasljednik.

Nakon srednje škole služio je u norveškoj ratnoj mornarici, a 1995. godine završio je Kraljevsku pomorsku akademiju u Bergenu. Prošao je i obuku sa specijalnim jedinicama, uključujući padobransku obuku, a danas ima čin generala u vojsci i vazduhoplovstvu i admirala u mornarici.

Njegovo obrazovanje potom je bilo usmjereno i na međunarodne odnose. Hokon je 1999. diplomirao političke nauke na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, a četiri godine kasnije završio je master studije na Londonskoj školi ekonomije, sa fokusom na međunarodnu trgovinu i Afriku. Radio je i u misiji Norveške pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku.

Kao prestolonasljednik, godinama je obavljao brojne državne dužnosti u zemlji i inostranstvu, a u više navrata mijenjao je oca kao regent kada kralj zbog bolesti ili odsustva nije mogao da obavlja svoje obaveze.

Hokon je u braku sa Mete-Marit. Njih dvoje upoznali su se krajem devedesetih, a njihova veza od početka je privlačila veliku pažnju javnosti. Mete-Marit nije poticala iz aristokratske porodice, bila je samohrana majka sina Mariusa iz prethodne veze i imala je životnu priču koja je bila prilično neuobičajena za buduću članicu kraljevske porodice. Zbog toga je njihova veza u početku bila predmet brojnih kontroverzi.

Hokon i Mete-Marit vjenčali su se 25. avgusta 2001. godine u katedrali u Oslu. Kraljevski par ove godine obilježio je 25. godišnjicu braka. Zajedno imaju dvoje djece – princezu Ingrid Aleksandru, koja je druga u redu za norveški prijesto, i princa Sverea Magnusa.

Svijet Umro norveški kralj Harald V

Mete-Marit je godinama bila važna figura norveške kraljevske porodice, ali je njen život posljednjih godina bio praćen brojnim izazovima. Pored zdravstvenih problema, njena porodica našla se u centru skandala zbog njenog sina Mariusa, kao i kontroverzi u vezi sa njenim ranijim kontaktima sa Džefrijem Epstajnom.

Hokon je tokom godina izgradio imidž modernog i pristupačnog člana kraljevske porodice, a posebno se angažovao na pitanjima mladih, održivog razvoja i međunarodne saradnje. Sa Mete-Marit osnovao je fondaciju usmjerenu na pomoć mladima koji su u riziku od društvene marginalizacije.

Posebno je poznat po ljubavi prema sportu i prirodi. Od djetinjstva se bavio skijanjem i vodenim sportovima.

Hokon je veliki ljubitelj fudbala. Tokom Svjetskog prvenstva, poslije istorijske pobjede Norveške nad Brazilom, pridružio se hiljadama navijača u Oslu, noseći šal reprezentacije i učestvujući u čuvenom „vikinškom veslanju“. Kasnije je sa tribina pratio i četvrtfinalni meč Norveške protiv Engleske.

Sada, kao novi kralj, pred sobom ima zadatak da nastavi tradiciju koju je njegov otac gradio decenijama, ali i da monarhiju približi novoj generaciji Norvežana.

(Telegraf.rs)