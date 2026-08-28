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Umro norveški kralj Harald V

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 08:51

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Краљ Харалд од Норвешке
Foto: Tanjug / AP / Francisco Seco

Norveški kralj Harald V preminuo je u petak u 89. godini, nakon što se posljednjih dana njegovo zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo. Vijest je potvrdio norveški kraljevski dvor, navodeći da je Harald mirno preminuo u 6.35 časova u bolnici Rikshospitalet u Oslu.

Kralj je posljednjih dana bio hospitalizovan zbog zdravstvenih problema povezanih sa hemolitičkom anemijom, rijetkim poremećajem krvi, javlja Bi-Bi-Si (BBC).

Njegovo stanje posljednjih dana izazivalo je veliku zabrinutost u Norveškoj. Članovi kraljevske porodice dolazili su u bolnicu, dok su se građani okupljali ispred Kraljevske palate u Oslu, gdje su ostavljali cvijeće i poruke podrške.

Harald V stupio je na norveški prijesto 17. januara 1991. godine, nakon smrti svog oca, kralja Olava V, te je Norveškom vladao više od 35 godina. Tokom dugog perioda na prijestolu stekao je veliku popularnost među Norvežanima, a ostao je prepoznatljiv po neposrednijem pristupu kraljevskoj dužnosti i ulozi koju je imao u trenucima nacionalnih tragedija.

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Posebno je ostao zapamćen po obraćanju nakon terorističkih napada u Oslu i na ostrvu Uteja (Utøya) 2011. godine, kada je pozivao građane na zajedništvo i međusobnu podršku.

Posljednjih godina kralj se suočavao sa nizom zdravstvenih problema zbog kojih je morao da smanji broj službenih obaveza. Uprkos tome, odbijao je mogućnost abdikacije, naglašavajući da je njegova kraljevska zakletva doživotna.

Ko će ga naslijediti?

Haralda će na norveškom prijestolu naslijediti njegov sin Hokon (Haakon), koji je tokom očeve bolesti obavljao dužnost regenta.

Iza kralja Haralda ostali su supruga, kraljica Sonja, sa kojom je proveo gotovo 58 godina u braku, kćerka Marta Luiz (Märtha Louise), sin Hokon i šestoro unučadi.

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Kralj Harald od Norveške

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