Srbija kreće u odlučujuću bitku za Mundobasket

Košarkaši Srbije ovog petka nastavljaju borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, a drugu rundu kvalifikacija započinju duelom protiv Islanda od 20.00 časova u Beogradskoj areni.

Evropske kvalifikacije za Mundobasket u Kataru 2027. ulaze u svoju drugu fazu, a 24 reprezentacije spremne su za novu borbu u četvrtom kvalifikacionom prozoru, koji je počeo 27. avgusta.

Put do Katara sada je sveden na još tri kvalifikaciona prozora, a u igri je 12 mjesta koja vode na Svjetsko prvenstvo narednog ljeta.

Preostale 24 selekcije podijeljene su u četiri grupe sa po šest timova, dok će po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriti plasman na Mundobasket.

Ono što javnost u Srbiji najviše zanima jeste grupa J, u kojoj će izabranici Dušana Alimpijevića tražiti kartu za Katar.

U novoformiranoj grupi, uz Srbiju, Tursku i Bosnu i Hercegovinu, koje su iz iste grupe prošle u drugu rundu kvalifikacija, tu su još Island, Italija i Litvanija, selekcije sa kojima slijede okršaji na putu do planetarnog šampionata.

Turska je bez greške završila prvi krug kvalifikacija sa svih šest pobjeda i sasvim očekivano u drugi dio ulazi kao jedan od glavnih favorita.

Ipak, čeka je izuzetno zahtjevna grupa J, u kojoj se nalazi i Italija, koja je u prvom krugu ostvarila učinak 5-1.

Italijani će u narednom prozoru biti dodatno pojačani Simoneom Fontekijem i Nikom Manionom, dok će Srbija, predvođena kapitenom Nikolom Jokićem, uvijek biti ozbiljan kandidat za visok plasman.

Litvanija u ovom prozoru neće moći da računa na Jonasa Valančiunasa i Matasa Buzelisa, ali i dalje ima veliki kvalitet.

Iskusni Donatas Motiejunas vraća se u reprezentaciju, dok će pažnja biti usmjerena i na mladog Ažuolasa Tubelisa.

Island prvi korak

Srbiji će prvi rival biti Island, ekipa sa kojom je naš nacionalni tim u dosadašnjem periodu odigrao samo tri meča i ostvario isto toliko pobjeda.

Posljednji put dvije selekcije sastale su se na Evrobasketu 2015. godine, kada je Srbija slavila ubjedljivo, rezultatom 93:64. Od igrača koji su tada nosili nacionalni dres, samo je Nikola Milutinov i sada u sastavu.

„Orlovi“ su pred ovaj okršaj imali dvije jake provjere sa selekcijom Francuske, predvođenom Viktorom Vembanjamom. Srbija je prvo u Beogradu slavila, a potom u Orleanu izgubila uz zvuk sirene.

Srbija jeste favorit u ovom okršaju, ali sigurnih pobjeda nema, pa će Islanđani poslužiti kao dobra priprema za naredni duel sa uvijek neugodnim Italijanima, koji se igra 31. avgusta u Pezaru.

Srbija u duel sa Islandom ulazi sa boljim učinkom u dosadašnjem dijelu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

„Orlovi“ su ostvarili četiri pobjede i dva poraza, dok Island ima učinak 3-3.

Kada je riječ o napadačkom učinku, Srbija je takođe u prednosti. Izabranici selektora Alimpijevića prosječno postižu 86,5 poena po utakmici, dok Island daje 84 poena.

Još izraženija razlika vidi se u odbrani: Srbija prosječno prima 81,3 poena, a Island čak 89,7, što pokazuje da je srpska selekcija do sada bila znatno stabilnija na defanzivnom kraju terena.

Srbija ima i nešto bolji procenat šuta iz igre – 44,4 odsto prema 45,7 odsto Islanda, pa je domaćin u tom segmentu zapravo precizniji.

Kada je riječ o šutu za tri poena, Island je u prednosti sa 37,6 odsto, dok Srbija pogađa 30,9 odsto pokušaja iza linije 6,75 metara.

Velika razlika postoji u skoku. Srbija u prosjeku bilježi 13,2 ofanzivna i 20,3 defanzivna skoka, dok Island ima svega 7,3 skoka u napadu, ali zato 24,8 u odbrani.

To znači da bi borba pod obručima mogla da bude jedan od važnijih faktora utakmice, posebno u kontroli drugog napada.

Forma dodatno ide u prilog Srbiji, koja je u posljednja tri meča ostvarila dvije pobjede i jedan poraz.

U pripremama za nastavak kvalifikacija Srbija je u dva duela sa Francuskom imala polovičan učinak, a u posljednjem kolu prve runde kvalifikacija za SP savladala je Bosnu i Hercegovinu.

S druge strane, Island je u posljednje tri utakmice upisao pobjedu protiv Velike Britanije (88:86), ali i poraze od Italije (83:102) i Litvanije (82:99).

Sve u svemu, statistika sugeriše da Srbija u ovaj duel ulazi kao kvalitetnija i defanzivno stabilnija ekipa, sa boljim skorom i znatno manjim brojem primljenih poena.

Island, međutim, ima bolji procenat šuta za tri poena i veoma je dobar u defanzivnom skoku, pa bi Srbija morala da obrati posebnu pažnju na kontrolu reketa i šut sa distance.

„Sve što smo htjeli da postignemo su uspjeli i zadovoljni smo. Sada dolazi glavno. Džaba sve prije, ako ne završimo u istom tonu. Očekujemo da vrhunac pozitivne energije bude na narednim mečevima. Svjesni su ljudi da je Island pobijedio Italiju i Litvaniju u prethodnom periodu. Imaju i pobjedu nad Turskom. To je ekipa koja daje visok broj poena i ako im dopustite da igraju tako, može svašta da se desi. Momci su profesionalci, puni odgovornosti i svjesni su da ne razmišljamo o Italiji. Island je ekipa koja gaji specifičnu košarku, koja odgovara modelima savremene košarke. Najopasniji su u napadu. Traže rane šuteve za tri poena i pogađaju u visokom procentu. To su glavne karakteristike. Ako uradimo što je do nas, ne bi trebalo da imamo problema“, rekao je selektor Alimpijević, koji neće moći da računa na Nikolu Đurišića zbog istegnuća mišića.

Ognjen Dobrić kaže da igrači još ne razmišljaju o Italiji, već da je u centru pažnje meč sa Islandom, kojim počinje druga faza kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

„Islanđani su pokazali u dosadašnjem dijelu kvalifikacija da mogu da igraju kvalitetnu košarku. Ako ih potcijenimo, mislim da možemo da imamo problem. Sve je do nas, mislim da moramo da nametnemo tempo i način na koji mi moramo da igramo. To je način koji će nas dovesti do pobjede. Italija je tek druga utakmica, nismo još pričali o tome. Moramo jedno po jedno, ne smijemo da kiksnemo. Imali smo dva poraza od Turske, sad nam je svaka utakmica mnogo bitna. Od subote razmišljamo o Italiji“, izjavio je Dobrić.

(B92)