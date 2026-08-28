Imaju li Banjalučani šta da kažu?

Dižu se spomenici, izgrađuju rive u Banjaluci. Estetika cvjeta, dok s druge strane nema vode, ulice u velikom broju naselja su devastirane, ali to nije ni važno jer se građani mnogo i ne pitaju.

Projekti od estetskog značaja u Banjaluci niču kao gljive dok gradonačelnik Draško Stanivuković putem objave na društvenim mrežama obavijesti građane da će dobiti spomenik od nekoliko metara, betonsku rivu ili neku novu instalaciju na kružnom toku.

Pohvali se gradonačelnik i kako u 21. vijeku dovodi vodu građanima pa uz splet fotografija i izjava pored namjenski postavljenih slavina prezentuje projekte.

U gradu na Vrbasu ovih dana digla se prašina i oko spomenika Knezu Lazaru, a koji se gradi u banjalučkom naselju Lazarevo.

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Niko nema ništa protiv Kneza Lazara, ali su se mnogi pitali da li je ovo prioritet ili neophodne stvari za normalno funkcionisanje tokom svakog dana.

Vode u Bistrici nema, čini se da ni mještani više ne znaju koliko. Iako vode nema, ima računa, dođu. Šta su potrošili, pitaju se oni kada preko 20 dana nisu popili ni gutljaj vode sa svojih slavina, ali bitno da nešto dolazi kad voda već neće. A čini se i da neće uskoro s obzirom da direktor banjalučkog Vodovoda, gostujući na našoj televiziji je i sam kazao kako je Banjaluci neophodno pola milijarde i dvadeset godina da sredi vodovodnu mrežu.

Gradnja spomenik Lesnina ATV

Za to vrijeme Banjaluka će se pretvoriti u muzej na otvorenom sa istorijskim, urbanim, modernim i drugim spomenicima, instalacijama i objektima, a iza kojih bi se nadležni mogli skrivati od vidno nezadovoljnih građana.

Voda može da čeka, ali spomenici ne mogu.

Gdje su Banjalučani?

„Da se evo mene pitalo, ali nije se nas u Skupštini uopšte pitalo. Mislim da nema u budžetu i da nije planiran taj rashod i da nije bilo planirano to postavljanje. Ja bih uvijek tako za te neke krupnije stvari pitao sugrađane. Mislim da danas u ovoj eri digitalizacije, kada možemo jednim klikom ili za pet minuta dobiti informacije kao podatke i mišljenje mnogih građana i anketirati. Mislim da za tako neke stvari treba uraditi anketu“, rekao je odbornik u Skupštini grada Banjaluka, Nenad Talić za ATV.

Građani se moraju pitati te pojedinci ne mogu sami donositi odluke u njihovo ime, navodi odbornik.