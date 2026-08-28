Bik probio ogradu i oplodio telad, sud dosudio odštetu poljoprivredniku

Rasplodni bik pobjegao je iz ograđenog prostora nakon što je pukao neispravan nosač na vratima pašnjaka, a posljedice su bile teške. Ušao je u prostor sa mladom ženskom teladi, od kojih su dvije ostale gravidne, prerano se otelile i uginule. Poljoprivrednik je zbog toga tužio proizvođača dijela za ogradu, a njemački sud priznao mu je pravo na naknadu štete, prenosi „Agrarheute“.

Poljoprivrednik je na svojim imanjima imao nekoliko pašnjaka, a za njih je od trgovca naručio različite elemente ograde, među kojima i nosače za pričvršćivanje vrata. Jedan od njih pukao je nakon što je rasplodni bik gurnuo vrata.

Tako je životinja uspjela da pređe u susjedni prostor i dođe do teladi koja su još bila premlada za parenje. Veterinar je odmah pozvan i preduzeo je potrebne mjere, ali su dvije teladi ipak ostale gravidne. Uslijedili su teški i prerani porođaji, a obje životinje su uginule.

Proizvođač osporavao odgovornost

Poljoprivrednik je od proizvođača nosača tražio ukupno 3.442,71 evro. U taj iznos uračunao je vrijednost dvije životinje od 1.600 i 1.400 evra, veterinarske troškove od 90,14 i 312,17 evra, te 40,40 evra za zbrinjavanje uginulih životinja.

Tužena kompanija odbacila je odgovornost i tvrdila da lom nosača nije bio uzrok ulaska bika u susjedni prostor. Navela je i da je do uginuća teladi, ako je uopšte došlo zbog gravidnosti, moglo doći zbog nedovoljne primjene lijekova.

Poljoprivrednik je, međutim, tvrdio da je nosač, označen kao AV 2102, imao proizvodni nedostatak, odnosno neispravan ili nedostajući zavar. Prema njegovim navodima, nosač je trebalo da bude dovoljno čvrst da izdrži vrata duga šest metara i teška 128 kilograma, kao i udare stoke.

Sud je tokom postupka angažovao vještaka koji je pregledao sporne dijelove. Zaključio je da bi pravilno proizvedeni nosači mogli da izdrže sile koje stvara rasplodni bik. Problem je, međutim, bio u njihovoj izradi.

Prema nalazu vještaka, dijelovi nisu bili proizvedeni u skladu sa opšteprihvaćenim inženjerskim standardima.

Zavareni spoj je zbog proizvodnog nedostatka gubio čvrstoću čak i pri manjim statičkim i dinamičkim opterećenjima. Utvrđeno je i nepravilno vruće pocinčavanje, koje nije obezbijedilo odgovarajuću zaštitu od korozije.

„Sigurno i trajno zaključavanje vrata pašnjaka nije bilo moguće sa spornim priključcima u očekivanim uslovima korišćenja“, naveo je vještak.

Sud dosudio 1.722,71 evro

Sud je zaključio da je upravo proizvodni nedostatak omogućio biku da probije vrata i dođe do mlade teladi. Da su nosači bili pravilno proizvedeni, vrata bi ostala zatvorena, bik ne bi došao do teladi i do neželjenog parenja ne bi došlo.

Poljoprivredniku je stoga priznat odštetni zahtjev na osnovu odgovornosti za proizvod, ali u iznosu od 1.722,71 evro.

Sud pritom nije prihvatio argument da je poljoprivrednik odgovoran zato što životinje nisu dovoljno liječene nakon parenja. Zaključeno je da takvo liječenje ne bi ni bilo potrebno da neispravni dijelovi ograde nisu omogućili bijeg bika.

(Agroklub)