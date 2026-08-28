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Kokain u "kolačićima sreće"

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 10:35

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Колачићи среће жеље вјеровања предвиђања слаткиш
Foto: Pexel/ RDNE Stock project

Na rimskom aerodromu Fjumićino uhapšena je državljanka Kine kod koje je pronađeno pet kilograma kokaina sakrivenog u koferu, u 127 zlatnih koverti sa oznakom „kolačići sreće“, saopštila je italijanska policija.

Žena je presretnuta i podvrgnuta bezbjednosnoj provjeri u blizini izlaza za ukrcavanje, neposredno prije ukrcavanja na let za Tajpej, prenosi agencija AdnKronos.

Kokain je bio sakriven u kovertama sa termički zatvorenim celofanskim paketima, teškim po oko 40,7 grama.

Iz prtljaga je takođe zaplijenjeno sedam tuba paste za zube i tri paketića kafe, koji su najvjerovatnije korišćeni kako bi se zavarao trag.

Procijenjeno je da bi maloprodajna vrijednost kokaina mogla iznositi oko 500.000 evra, dok bi naknadna distribucija na istočnom tržištu mogla donijeti prihod veći od milion evra.

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Tagovi :

Kolačići sreće

kokain

Aerodrom

Rim

Italija

Policija

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