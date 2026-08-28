"Niz aktivnosti s ciljem podrške porodice, najznačajnija - povećanje materinskog dodatka"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je ponosan na to što je udvostručeni materinski dodatak direktno unaprijedio kvalitet života blizu 4.000 porodica u Republici Srpskoj.

Povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje Kabinet predsjednika Republike predstavlja prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj, Minić je izjavio Srni da je Vlada preduzela niz aktivnosti na direktnoj podršci porodici, te da se, kao jedno od najznačajnijih, izdvaja nedavno povećanje materinskog dodatka.

"Od juna ove godine, ovo pravo uvećano je za 84 odsto, odnosno sa 406 na 746 KM. Ovo je najveće uvećanje ovog prava otkad je i uvedeno. Iako je riječ o značajnom finansijskom izdvajanju, budući da podrazumijeva dodatnih osam miliona KM do kraja godine, duboko sam uvjeren da to nije trošak, niti samo još jedna budžetska stavka, nego investicija u budućnost Srpske", naglasio je Minić.

Prema njegovim riječima, pravo na ovu naknadu ostvaruju sve nezaposlene porodilje u trajanju od godinu dana, dok one sa trećim djetetom ili blizancima ovu naknadu primaju godinu i po dana.

"Pored toga, nastavljamo sa snažnom podrškom višečlanim porodicama, u uvjerenju da majke, koje su se odlučile da taj odvažan korak, zaslužuju posebnu pažnju društva. Iz tog razloga, naknade za nezaposlene majke sa četvoro i više djece podignute su na 800 KM, a u vremenu pred nama, radićemo na dodatnom unapređenju njihovog položaja", istakao je Minić.

On je podsjetio da je Republika Srpska uvela ovo pravo 2023. godine, te da je po tome jedinstvena u regionu s obzirom da nijedna zemlja u okruženja nema ovakvu vrstu stimulacije za višečlane porodice, prenosi Srna.