Pomen generalu Ratku Mladiću u Hramu Hrista Spasitelja

Autor:ATV redakcija
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U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci u toku je pomen generalu Ratku Mladiću kojem prisustvuju predsjednik Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
Prisutan je i predsjednik predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
Dodik i ministri prethodno su upalili svijeće za pokoj duše srpskog generala.
Pomenu prisustvuje veliki broj građana koji su večeras došli da odaju počast nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.
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