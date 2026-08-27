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Budimir: General Mladić - simbol borbe srpskog naroda za slobodu

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:16

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Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je sa velikom tugom primio vijest o smrti generala Ratka Mladića, načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, ističući da je general Mladić simbol borbe srpskog naroda za slobodu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Oficir koji je u najtežem vremenu preuzeo odgovornost i komandovao VRS koja je kroz dugu i tešku borbu stvorila Republiku Srpsku. General Mladić ostaje duboko upisan u istoriju Republike Srpske i sjećanje srpskog naroda. Njegovo je ime neraskidivo vezano za stvaranje i odbranu Republike Srpske", izjavio je Budimir za Srnu.

Generalov odlazak je, istakao je Budimir, veliki gubitak za njegovu porodicu, saborce i sve one koji su ga poštovali.

"Porodici generala Mladića upućujem najdublje saučešće, uz poruku da će sjećanje na njega i njegovu ulogu u stvaranju Republike Srpske ostati trajno u narodu. Neka mu je vječna slava i hvala", naglasio je ministar Budimir.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Željko Budimir

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