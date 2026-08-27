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Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 18:26

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Жељка Цвијановић
Foto: Instagram

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je sa iskrenom tugom primila vijest o smrti generala Ratka Mladića, ističući da se teško oteti utisku da je njegova smrt, između ostalog, rezultat i krajnje nehumanog tretmana prema teškom bolesniku kojem nije dozvoljeno odgovarajuće liječenje na teritoriji Srbije.

Cvijanovićeva je istakla za Srnu da će general Mladić u srpskom narodu ostati upamćen kao komandant koji je u najtežem periodu stao na čelo slavne Vojske Republike Srpske koja je odbranila narod i granice naše Republike.

"Njegovi borci vječno će pamtiti svoga komandanta sa kojim su se borili i izborili za slobodu i opstanak na ovim prostorima", naglasila je Cvijanovićeva povodom smrti generala Mladića.

"Porodici generala Mladića, njegovim prijateljima i saborcima, upućujem izraze iskrenog i dubokog saučešća", navela je Cvijanović.

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Željka Cvijanović

Ratko Mladić

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