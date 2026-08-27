Poznata kafana se zatvara na svoj rođendan

Kafana je otvorena na današnji dan 2001. godine.

"Danas, tačno 25 godina kasnije, nakon četvrt vijeka rada, došlo je vrijeme da Kapija Šumadije zatvori svoja vrata. Punih 25 godina trudili smo se da ovo ne bude samo kafana, već naša i vaša kuća — mesto dobre hrane, domaćinske atmosfere i topline, gdje su se okupljale generacije", navodi se u objavi.

"Kapija Šumadije je bila naš život i naš rad, ali ste joj vi dali dušu".

(Telegraf)