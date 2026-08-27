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Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 18:49

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

MUP Srbije u najnovijem saopštenju predočava da je, u prethodnom periodu zabilježena učestala pojava krivičnih djela prevare, u kojima se izvršioci lažno predstavljaju kao ljekari, često navodeći imena poznatih i priznatih zdravstvenih ustanova, kako bi od građana iznudili novac.

Najčešće pozivaju građane starije životne dobi na fiksni telefon i saopštavaju im da je neko od članova njihove porodice teško povrijeđen, najčešće u saobraćajnoj nezgodi ili usljed pada, i da mu je neophodna hitna operacija. Nakon toga od građana zahtijevaju da, zbog navodne hitnosti, predaju velike iznose novca u gotovini.

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Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prevare.

Ukoliko prime poziv u kojem im se saopštavaju ovakve ili slične informacije, građani treba da ostanu pribrani i da prije nego što preduzmu bilo kakvu radnju, provjere navode sa drugim članovima porodice, odnosno da direktno kontaktiraju osobu za koju se tvrdi da je povrijeđena ili druge članove porodice.

Posebno apelujemo na mlađe članove porodice da svoje roditelje, bake i deke i druge starije članove porodice upozore na postojanje ovakvih prevara i objasne im kako da postupe ukoliko dobiju sumnjiv telefonski poziv.

Ne dozvolite da strah i panika budu razlog da ostanete bez svog novca. Provjerite informaciju prije nego što bilo šta preduzmete.

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U slučaju sumnje da je riječ o pokušaju prevare, građani treba da obavijeste policiju, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Telegraf.rs)

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MUP Srbije

prevara

Policija

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