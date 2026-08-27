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Kinezi napravili AI čudo

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:45

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Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.
Foto: pexels/BrianPenny

Kineska kompanija za vještačku inteligenciju Žipu AI (Zhipu AI) predstavila je novi model GLM-5.3-Fleš (GLM-5.3-Flash) sa izvornim multimodalnim mogućnostima.

Riječ je o prvom modelu iz serije GLM-5, koji je pokrenut uz pomoć 100.000 čipova proizvedenih u Kini, prenio je „Global tajms“ (Global Times).

Kompanija je navela da novi model predstavlja značajan korak u razvoju kineske infrastrukture za vještačku inteligenciju i pokazuje mogućnost korišćenja velikog broja domaćih procesora za obuku i rad naprednih modela.

GLM-5.3-Fleš pripada novoj generaciji modela kompanije Žipu AI, koja razvija velike jezičke i multimodalne modele za različite namjene.

Multimodalni sistemi mogu da obrađuju i povezuju različite vrste podataka, uključujući tekst, slike i druge formate, prenosi Tanjug.

Upotreba 100.000 domaćih čipova posebno je značajna u trenutku kada Kina nastoji da smanji zavisnost od američkih poluprovodnika i razvije samostalniji lanac snabdijevanja za sektor vještačke inteligencije.

Predstavljanje modela dolazi u vrijeme ubrzanog razvoja kineske industrije vještačke inteligencije i sve veće upotrebe domaće računarske infrastrukture.

Kineske kompanije istovremeno ulažu u razvoj sopstvenih procesora, modela vještačke inteligencije i centara za obradu podataka kako bi odgovorile na rastuću potražnju za računarskim kapacitetima.

Žipu AI, jedna od istaknutijih kineskih kompanija u oblasti generativne vještačke inteligencije, razvija modele iz porodice GLM i dio je šireg talasa domaćih kompanija koje nastoje da konkurišu vodećim američkim kompanijama u ovoj oblasti.

Najnoviji potez pokazuje i sve veći značaj domaće hardverske infrastrukture za kinesku industriju vještačke inteligencije, posebno imajući u vidu američka ograničenja izvoza naprednih čipova u Kinu.

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Vještačka inteligencija

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