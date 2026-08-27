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Krvavi mjesec večeras na nebu: Zašto Zemljin satelit poprima crvenkastu boju?

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:58

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Мјесец
Foto: pexels/ Soubhagya Maharana

Djelimično pomračenje Mjeseca dogodiće se u noći između 27. i 28. avgusta, a u trenutku najvećeg pomračenja čak 96,3 odsto Mjesečevog diska naći će se unutar Zemljine umbre, odnosno centralnog dijela Zemljine sjenke u kojem je Sunce potpuno zaklonjeno.

Zbog toga će pomračenje za posmatrače izgledati gotovo kao potpuno, a deo Meseca u senci mogao bi da poprimi karakterističnu bakarnu ili crvenkastu boju, nalik "krvavom Mjesecu", prenose mediji.

Najveće pomračenje dogodiće se u 4.13 po univerzalnom vremenu, a ovaj deo pomračenja biće vidljiv u većem delu Amerike, zapadnoj Evropi i zapadnoj Africi. Pomračenje će biti vidljivo i širom Sjedinjenih Američkih Država, iako će uslovi za posmatranje biti bolji na Srednjem zapadu i Zapadnoj obali.

Tokom pomračenja Mesec će postepeno ulaziti u Zemljinu senku.

Početak penumbralne faze predviđen je za 21.23 po istočnom vremenu, djelimična faza počinje u 22.33, maksimum je u 00.12, djelimično pomračenje završava se u 1.51, a izlazak Meseca iz Zemljine polusenke u 3.01.

Prema drugom vremenskom računanju, delimična faza počinje u 22.34 po istočnom vremenu 27. avgusta, dok se najveće pomračenje događa u 4.13 po univerzalnom svjetskom vremenu 28. avgusta.

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Penumbra je dio Zemljine senke u kojem je Sunce samo djelimično zaklonjeno, pa je njen uticaj na izgled Mjeseca relativno suptilan. Međutim, kada Mjesec počne da ulazi u umbru, efekat postaje mnogo uočljiviji.

Kako se najveći dio Mjesečevog diska nađe u sjenci, dio koji ostane osvetljen biće veoma mali, pa će se oči posmatrača prilagoditi mraku i moći će da uoče bakarnu ili crvenkastu boju zaklonjenog djela.

Za posmatranje pomračenja nisu potrebne zaštitne naočare, za razliku od pomračenja Sunca.

Dvogled ili teleskop mogu da pruže bolji pogled, a najbolje uslove obezbediće mesto sa što manje vještačkog osvjetljenja i oblaka.

Pomračenje pripada Sarosu 138, seriji pomračenja čiji se događaji ponavljaju u razmaku od približno 18 godina, 11 dana i osam sati. Prethodno pomračenje iz ove serije dogodilo se 16. avgusta 2008. godine, a sljedeće će se dogoditi 7. septembra 2044. godine.

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Pomračenje Mjeseca je još jedan astronomski događaj u avgustu, koji se događa svega 15 dana nakon totalnog pomračenja Sunca, koje se dogodilo 12. avgusta i kiše meteora.

(sputnik srbija)

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Mjesec

Krvavi mjesec

Pomračenje mjeseca

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