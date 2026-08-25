Bistrica bez vode preko mjesec dana

Za to vrijeme uredno stižu obećanja i uvjerenja da svi u najvećem gradu Srpske imaju vodu, ali i računi domaćinstvima za vodu koju nemaju.

Bistrica već 54 dana nema vodu, pa se mještani skoro dva mjeseca snalaze kako znaju i umiju. Među njima je i trinaestogodišnji Sergej. Zbog očevog zdravstvenog stanja i majčinih radnih obaveza, rano je naučio šta znači odgovornost i preuzimanje velikog dijela obaveza na sebe. Sve to, priča nam, postaje još teže kada izostane osnovna životna potreba.

„Teško je, imamo dosta životinja, prasiće, a imamo sada i dvoje starih ljudi — oni se trebaju kupati. Preko 40 dana nemamo vodu, nemamo čime zaliti voće, sve se suši na vrućini. Moramo vući kantama i galonima kada stariji ljudi treba da odu u toalet. Ja odatle moram nositi svako veče po 100 litara vode u štalu. Težak je život bez vode — i u svinjcu, i u štalama, ali i da se okupaš...”, izjavio je za ATV mještanin Bistrice Sergej Bojanić.

Vode nema, ali se računi za nju gomilaju. Nevenka Bojanić kaže da vodu dovoze i ne troše je iz mreže, a cifre na računima stižu kao da je koriste mjesecima.

„Skupo je u odnosu na to koliko nismo imali vodu. Baš nam je velik račun došao, a nismo imali vode. Mi je dovozimo, znači ne troše je iz mreže, a platili smo kao da smo je koristili ne znam koliko mjeseci. Ne razumijem... Imali smo prije vodu, šta je sad odjednom da je nemamo? Potrebna je svima, imamo i bolesnika u kući, tu je ratni vojni invalid. Zaista, šta da kažem, ovo je nemoguće u ovom vijeku da nemamo vode”, rekla je mještanka Bistrice Nevenka Bojanić.

Jevto Bojanić priča da je i ranije situacija bila teška, ali godinu kao ovu ne pamti. Nikada duže nije bio bez vode. Najveći problem je, kako kaže, to što su šahtovi dostupni svima, pa tako svako sebi daje za pravo da odvrće i zavrće ventile.

„Što je najvažnije trebalo bi da se nađe ko zatvara i otvara šahtove, da ne može do vode da dođe kako ko hoće i da radi šta hoće. Narod je slabo pošten i karakteran, važno je da on ima. Ovaj drugi što nema to njegov problem nije”, kazao je Jevto Bojanić.

A mjesec dana vode nema ni Gornja Piskavica. U pet dana, kaže Slobodan Janjetović, dođe na sat vremena, pa nestane. Potom nas je Slobodan odveo do bazena i šahtova koji se maltene i ne vide koliko su zarasli, kao da niko iz Vodovoda tu nikada kročio nije.

„Sramota je što je bazen ovako zarastao, to ni u džungli nema. Niko ne vodi računa o tome bazenu, da makar pokosi tu travu... Šuma je velika, makar prilaz da se vidi, šta je i kako je. Otkud oni sad znaju koliko ima vode kad niko ne prilazi”, poručio je mještanin Gornje Piskavice Slobodan Janjetović Prle.

Izgradnjom vodovodnog sistema Tunjice 1 i Tunjice 2, gradonačelnik Banjaluke i direktor Vodovoda garantovali su da će svaka kuća u prigradskim naseljima imati vodu. Bistrica i Gornja Piskavica, izgleda, nisu bile na toj mapi.