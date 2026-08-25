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Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 68. kolu

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 20:08

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Loto rezultati 68. kola, koje je izvučeno 25.08.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 25, 27,28,30, 31, 36, 37.

Loto 7/39 rezultati, 68. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je 3.031.543,85 KM, izvučeni su brojevi: 25, 27,28,30, 31, 36, 37

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 68. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.082.631,30 KM KM, izvučeni su brojevi: 2, 13, 17, 23, 24, 33, 35

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 68. kolo

Džoker igra u 68. kolu iznosila je 107.570,65 KM, izvučeni su brojevi: .4, 2, 4, 5, 8, 0

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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