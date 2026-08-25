Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 68. kolu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Loto rezultati 68. kola, koje je izvučeno 25.08.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 25, 27,28,30, 31, 36, 37.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je 3.031.543,85 KM, izvučeni su brojevi: 25, 27,28,30, 31, 36, 37
U ovoj igri nije bilo dobitnika
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.082.631,30 KM KM, izvučeni su brojevi: 2, 13, 17, 23, 24, 33, 35
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 68. kolu iznosila je 107.570,65 KM, izvučeni su brojevi: .4, 2, 4, 5, 8, 0
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
5 h0
Društvo
8 h0
Društvo
8 h0
Najnovije
Najčitanije
22
22
22
10
21
59
21
55
21
43
Trenutno na programu