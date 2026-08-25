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Preminula novinarka Ivana Šimundža: Svijet bez nje od danas je mračnije mjesto

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 16:39

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Новинарка Ивана Шимунџа
Foto: Mondo

Ivana Šimundža, dugogodišnja novinarka i direktorka portala Mondo BiH, preminula je u 45. godini.

Njen odlazak pogodio je cijelu novinarsku zajednicu, a od Ivane su se emotivnim riječima oprostile i njene kolege iz redakcije.

Njihove riječi prenosimo u cijelosti:

"S dubokim bolom u srcu i neizrecivom tugom danas se opraštamo od naše Ivane. Njen iznenadni odlazak ostavio nas je u šoku, nevjerici i dubokoj žalosti. Ivana je bila naša lokomotiva, pogonska snaga i glava našeg kolektiva. Bila je naša drugarica, koleginica, savjetnica. Svijet bez nje od danas je mračnije mjesto", napisali su oni uz izraze saučešća porodici, prijateljima, kolegama i poznanicima.

Ivana je svoje prve novinarske godine i korake napravila u redakciji "Nezavisnih novina" i na radiju Nes.

Sahrana će biti održana u četvrtak, 27. avgusta, u 13 časova na groblju "Sveti Marko" u Banjaluci, prenose Nezavisne.

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Preminula Ivana Šimundža

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