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Blagojević: Nacionalni interes Amerike je da podrži one koji je podržavaju

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 17:34

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Род Благојевић
Foto: ATV

Nacionalni interes Amerike je da podrži one koji je podržavaju, rekao je bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

Blagojević je na društvenoj mreži Iks podijelio objavu predsjednika Milorada Dodika koji oštro osuđuje monstruozne prijetnje Teherana upućene američkom predsjedniku Donaldu Trampu i njegovoj porodici preko svoje državne televizije.

Dodik je u objavi izrazio uvjerenje da će američki predsjednik znati da odgovori onako kako to slobodan svijet očekuje od njega - jasno, snažno i bez povlačenja.

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Tagovi :

Rod Blagojević

Milorad Dodik

Donald Tramp

Amerika

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