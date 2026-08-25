Blagojević: Nacionalni interes Amerike je da podrži one koji je podržavaju

Foto: ATV

Nacionalni interes Amerike je da podrži one koji je podržavaju, rekao je bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

Blagojević je na društvenoj mreži Iks podijelio objavu predsjednika Milorada Dodika koji oštro osuđuje monstruozne prijetnje Teherana upućene američkom predsjedniku Donaldu Trampu i njegovoj porodici preko svoje državne televizije. It is in America’s national interest to support those who support us.



This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the Department of Justice, Washington,DC. https://t.co/jjuH4LHimi — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) August 25, 2026 Dodik je u objavi izrazio uvjerenje da će američki predsjednik znati da odgovori onako kako to slobodan svijet očekuje od njega - jasno, snažno i bez povlačenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.