Blagojević: Nacionalni interes Amerike je da podrži one koji je podržavaju

Autor:ATV redakcija
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Nacionalni interes Amerike je da podrži one koji je podržavaju, rekao je bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.
Blagojević je na društvenoj mreži Iks podijelio objavu predsjednika Milorada Dodika koji oštro osuđuje monstruozne prijetnje Teherana upućene američkom predsjedniku Donaldu Trampu i njegovoj porodici preko svoje državne televizije.
It is in America’s national interest to support those who support us.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) August 25, 2026
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Dodik je u objavi izrazio uvjerenje da će američki predsjednik znati da odgovori onako kako to slobodan svijet očekuje od njega - jasno, snažno i bez povlačenja.
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