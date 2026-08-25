Od 31. avgusta počinje finansijsko vaskrsenje: Ova 3 znaka ostavljaju besparicu iza sebe

Od 31. avgusta za tri znaka Zodijaka počinje period u kojem novac konačno prestaje da bude svakodnevna briga.

Saznajte koji znakovi ostavljaju besparicu iza sebe i kakvi im finansijski preokreti stižu do kraja mjeseca.

Bik

Biku se strpljenje konačno isplaćuje. Od 31. avgusta može stići vijest u vezi sa novcem koji ste već počeli da otpisujete. To može biti zaostala isplata, vraćena pozajmica, honorar koji je kasnio ili ponuda za posao koji donosi dodatnu zaradu.

Ono što je važno jeste da ne potrošite prvi priliv čim stigne. Ako vam novac legne na račun, prvo pokrijte ono što je najduže čekalo. Ovaj period vam daje priliku da napravite malo prostora za sebe, a ne da odmah preuzmete nove troškove.

Posebno obratite pažnju na poruku ili poziv koji stiže početkom nedjelje. Ono što na prvi pogled izgleda kao običan razgovor može se pretvoriti u konkretan dogovor.

Djevica

Djevicama se otvara mogućnost da nešto što su do sada radile usput pretvore u ozbiljniji izvor prihoda. To može biti posao preko poznanika, rad vikendom, usluga koju pružate drugima ili vještina za koju ste dugo mislili da nije dovoljno vrijedna.

Od 31. avgusta neko može pokazati mnogo veće interesovanje za ono što radite. Razgovor o novcu biće važniji nego što u prvi mah djeluje, zato nemojte pristati na prvu ponuđenu cifru samo zato što ste srećni što se prilika pojavila.

Djevici sada najviše koristi njena poznata sposobnost da sve provjeri. Dogovorite cijenu, rokove i način plaćanja prije nego što posao počne. Kada znate koliko vaš trud vrijedi, lakše ćete napraviti korak naprijed.

Škorpija

Škorpijama kraj avgusta donosi završetak jedne priče koja je predugo ostala otvorena. Novac koji vam neko duguje, obaveza koja se stalno odlagala ili dogovor koji nikako da se realizuje može konačno dobiti epilog.

Od 31. avgusta bićete u situaciji da nešto što ste mjesecima nosili u glavi konačno stavite na papir. Najvažnije je da ne dozvolite da vas emocije navedu da odustanete od onoga što vam pripada.

Ako vam se neko javi sa prijedlogom za rješavanje starog duga ili dogovora, saslušajte ga do kraja. Ovoga puta postoji veća šansa da druga strana bude spremna na kompromis nego ranije, prenosi Krstarica.

Od 31. avgusta počinje finansijski preokret

Ovaj period ne mora donijeti novac preko noći. Mnogo realnije je da se jedna stvar pokrene, pa za sobom povuče drugu. Isplata može pomoći da se zatvori dug, novi posao može donijeti dodatnu zaradu, a jedan dobar dogovor može otvoriti vrata za još nekoliko prilika.

Zato ova tri znaka ne treba da čekaju da im sve samo padne u krilo. Kada se pojavi prilika, treba odgovoriti, pitati za uslove i napraviti konkretan korak.