Zbog naglog širenja šumskog požara naređena evakuacija

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Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Šumski požar naglo se proširio u ruralnom dijelu Teksasa zbog čega je naređena evakucacija.

Požar, koji je izbio juče rano poslijepodne, zahvatio je više od 200 kvadratnih kilometara rijetko naseljenog područja u sjevernom centralnom dijelu Teksasa. Region Automobilom uletio u restoran na odmaralištu na auto-putu: Ima povrijeđenih "Izuzetno povoljni uslovi za širenje požara omogućili su da se vatra za samo nekoliko sati naglo proširi", rekla je portparol Okruga Palo Pinto za vanredne situacije Ejmi Majer, prenio je AP. (Srna)

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