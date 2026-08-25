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Zbog naglog širenja šumskog požara naređena evakuacija

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 18:40

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Šumski požar naglo se proširio u ruralnom dijelu Teksasa zbog čega je naređena evakucacija.

Požar, koji je izbio juče rano poslijepodne, zahvatio je više od 200 kvadratnih kilometara rijetko naseljenog područja u sjevernom centralnom dijelu Teksasa.

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"Izuzetno povoljni uslovi za širenje požara omogućili su da se vatra za samo nekoliko sati naglo proširi", rekla je portparol Okruga Palo Pinto za vanredne situacije Ejmi Majer, prenio je AP.

(Srna)

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Teksas

požar

evakuacija

šumski požar

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