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Požar u Trebinju: Vatra uništava sve pred sobom

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Autor:

Bojan Nosović
25.08.2026 19:13

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Пожар у Требињу.
Foto: ATV

Vatrena stihija uništava sve pred sobom. Svako malo krene lavovska borba za spas objekata.

Danas takve slike bilježimo u selu Tuli.

Dok se kuće brane, vatra dolazi do magistralnog puta i ugrožava saobraćaj.

Zajedno sa vatrogascima, na put stihiji staju i brojni Trebinjci. Spasavaju što se spasiti može i ne posustaju. Rizikuju živote.

„Došla je vatra, spustila se, evo gori peti dan. Ugasi se, pa se opet upali. Branili smo kuće, a šuma gori. Borimo se da i mi ne izgorimo sa šumom”, „Ovako je već par dana. Juče smo branili gore Strač, neki dan Poljice. Ovo je stvarno... ne znam”, rekli su mještani.

Nema brda oko Zubačkog platoa da nije izgorjelo ili tek gori. Požarna linija je kilometarska, a probleme stvaraju nepristupačan teren, vjetar i to što bukvalno gori na sve strane.

„Radimo, organizujemo se, ali je vrlo teško u trenutku se premjestiti i pregrupisati s mjesta na mjesto. Rapti ne smijemo da pustimo taj dio koji dolazi i prilazi našem gradu”, rekao je šef Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja Stevan Bekan.

„Danas je teška situacija, kao i prethodnih dana. U poslijepodnevnim časovima smiri se vjetar do ujutru, a tokom dana vjetar je jak i samim tim nam pravi veliki problem”, ispričao je komandir TVJS Trebinje Dejan Kašiković.

Trebinjske vatre gase se i iz vazduha ovaj put je na požarištu helikopter Oružanih snaga BiH. Za proteklih šest dana vatra je na hektarima i hektarima površine iza sebe ostavila zgarište i napravila ekološku katastrofu koja jug Srpske ne može zaobići nijednog ljeta.

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požar u Trebinju

Požar Trebinje

gašenje požara

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