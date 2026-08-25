KK Borac: U novu sezonu sa mladim snagama

Autor:ATV redakcija
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I ove sezone Borac će se oslanjati uglavnom na domaće, mlade igrače, od kojih se očekuje da budu nosioci igre.
U novoj sezoni, kao kapiten crevno-plave će da predvodi Boris Dragojević. Kaže da mu nova uloga ne stvara pritisak i da je spreman da prihvati svaki izazov.
Rezultati iz prethodnih sezona daju im za pravo da se nadaju da i ove mogu da budu konkurentni rivali svima, uprkos tome što će I ove godine biti najmlađi tim kako u domaćem šampionatu, tako i u ABA 2 ligi.
Banjalučani su u potrazi za igračem pod košem, a Uprava nije postavila rezultatski imperativ. Ipak, uz akcenat na radu i stvaranju prepoznatljive igre, iz Borca poručuju da u svakom meču moraju dati maksimum.
Još nije poznato kada će početi takmičenje u Premijer ligi BiH, dok sezonu u ABA 2 ligi Borac otvara domaćom utakmicom protiv Mornara, sedmog oktobra.
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