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'Er traktor' učestvuje u gašenju požara kod Trebinja

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 19:42

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Ер трактор из Мостара помаже у гашењу пожара код Требиња.
Foto: ATV

U pomoć trebinjskim vatrogascima koji se danonoćno bore sa vatrenom stihijom ovih dana, stigao je i Er traktor iz Mostara.

Borba sa požarima u Trebinju traje već šest dana, a najteža situacija je u mjestu Zupci.

Danas je bila izuzetno teška situacija, jer je vatra bila blizu kuća, a u jednom momentu se proširila i na magistralni put i ugrozila saobraćaj.

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Tagovi :

Trebinje

požar

gašenje požara

vatrogasac

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