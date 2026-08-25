'Er traktor' učestvuje u gašenju požara kod Trebinja

Autor:ATV redakcija
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U pomoć trebinjskim vatrogascima koji se danonoćno bore sa vatrenom stihijom ovih dana, stigao je i Er traktor iz Mostara.
Borba sa požarima u Trebinju traje već šest dana, a najteža situacija je u mjestu Zupci.
Danas je bila izuzetno teška situacija, jer je vatra bila blizu kuća, a u jednom momentu se proširila i na magistralni put i ugrozila saobraćaj.
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