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I dalje gori u Nevesinju: Vatrogasci i mještani u borbi sa vatrenom stihijom

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 18:08

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Пожар код Невесиња
Foto: ATV

Na području Nevesinja i dalje su aktivna dva požara, a vatrogasci i mještani bore sa vatrenom stihijom kako bi spriječili dalje širenje vatre.

Jedan požar aktivan je u mjestu Krajkovi, dok se drugo požarište nalazi u Klancima, odnosno u Plužini, gdje se vatra spustila sa lokaliteta Klanci.

Prema informacijama potvrđenim za ATV iz Vatrogasne jedinice Nevesinje, vatra se trenutno nalazi na svega 100 metara od magistralnog puta.

Ipak, prema posljednjim podacima sa terena, stambeni objekti i kuće za sada nisu ugroženi.

Sve raspoložive ekipe nevesinjskih vatrogasaca su na terenu i zajedno sa mještanima ulažu maksimalne napore kako bi stavili vatrenu liniju pod kontrolu i spriječili da se plamen prenese preko putnog pravca.

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Tagovi :

požar

Nevesinje

Vatrogasci

gašenje požara

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