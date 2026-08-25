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Automobilom uletio u restoran na odmaralištu na auto-putu: Ima povrijeđenih

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 18:09

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Саобраћајна несрећа на ауто-путу у Хрватској.
Foto: 24sata.hr/Screenshot

Automobil austrijskih tablica udario je u danas popodne, 25. avgusta, u izlog restorana na odmaralištu Nadin na auto-putu A1 u Hrvatskoj, a jedna osoba upućena je na ljekarsku pomoć zbog povreda izazvanih krhotinama stakla.

Iz zadarske policije su naveli da je vozilom upravljao strani državljanin koji se kretao prostorom odmarališta, nakon čega je automobilom udario u izlog restorana.

"U toku je uviđaj", rekli su iz policije, prenosi portal 24sata.hr.

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Iz policije su potvrdili i da stepen povreda osobe koja je upućena na ljekarsku pomoć još nije poznat.

Više detalja o okolnostima saobraćajne nezgode nije navedeno.

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Tagovi :

Hrvatska

auto-putevi

Saobraćajna nesreća

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