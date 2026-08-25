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Maloljeticima koji su osumnjičeni za podmetanje požara određen smještaj u odgojni centar

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 17:20

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji "Derubis" u Vitezu određen je jednomjesečni privremeni smještaj u odgojni centar.

Jedan od maloljetnika je sedamnaestogodišnji sin ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenana Magode, što je ministar i potvrdio.

Osumnjičeni su za izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari, a sud je, imajući u vidu njihov uzrast, umjesto klasičnog pritvora odredio privremeni smještaj u odgojni centar, prenose federalni mediji.

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Tužilaštvo KS juče je zatražilo jednomjesečni pritvor zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, a više informacija nije moglo saopštiti zbog činjenice da je riječ o maloljetnicima.

Požar u kompaniji "Derubis" izbio je u noći između četvrtka i petka, kada su izgorjele kamp-prikolice čime je pričinjena velika materijalna šteta.

Druga dvojica punoljetnih osumnjičenih predata su u nadležnost Tužilaštva Srednjobosanskog kantona.

(Srna)

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maloljetnici

Derubis Vitez

Derubis jahts

Maloljetnička delinkvencija

Požar u Vitezu

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