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Užas usred dana: Opljačkao stariju ženu, pa je silovao ispod stepeništa

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 17:57

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Pravi horor odigrao se danas oko 13 časova na Banovom brdu u Beogradu kada je nepoznati muškarac srednjih godina u Požeškoj ulici napao stariju ženu, oteo joj novčanik, a potom je na silu odvukao ispod stepeništa u ulazu zgrade gdje ju je silovao.

Kako kažu svjedoci koji su nesrećnu i prestravljenu ženu pronašli ispod stepeništa, odmah su pozvali policiju i Hitnu pomoć, a veliki broj inspektora i dalje se nalazi na licu mjesta i preuzima snimke sa nadzornih kamera na kojima se navodno vidi osumnjičeni napadač.

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Napad u jednoj od najprometnijih ulica

Zločin koji je u potpunosti šokirao javnost dogodio se u doba dana kada je Požeška ulica puna prolaznika i kupaca. Prema prvim informacijama, napadač je sačekao nesrećnu ženu ispred samog ulaza u stambenu zgradu. Nije se zaustavio samo na razbojništvu - nakon što joj je otrgao novčanik iz ruku, na silu ju je ugurao unutra i odvukao u najmračniji dio objekta, u prostor ispod stepeništa, gdje je izvršio brutalni napad.

Inspektori preplavili teren: Snimci kamera ključni dokaz

Ekipa portala Telegraf.rs koja se nalazi ispred zgrade u Požeškoj izvještava da je situacija na terenu izuzetno napeta. Veliki broj operativaca u civilu i policijskih patrola i dalje je na licu mjesta.

Inspektori u ovim trenucima preuzimaju snimke sa svih dostupnih kamera sa zgrade, ali i iz okolnih lokala, prodavnica i kladionica u Požeškoj ulici.

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Prema nezvaničnim informacijama, na jednom od snimaka uočena je muška osoba srednjih godina čiji opis u potpunosti odgovara navodima žrtve i svjedoka.

Potresna svjedočenja komšija: "Žena je bila u potpunom šoku"

Stanari zgrade i prolaznici koji su zatekli jeziv prizor ne mogu da dođu k sebi od šoka. Svjedoci koji su nesrećnu ženu pronašli ispod stepeništa ispričali su kako su izgledali prvi trenuci nakon napada.

"Vidjeli smo Hitnu pomoć i zaista dosta policije kako stiže ispred ulaza. Ubrzo se pročulo da je napadnuta jedna naša starija komšinica. Ljudi koji su je našli ispod stepeništa kažu da je bila potpuno prestravljena i u šoku. Ne možemo da vjerujemo da neko može ovako nešto da uradi baki usred dana u 13 časova. Svi smo prestrašeni," kažu zabrinuti prolaznici i stanari za Telegraf.rs.

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Ekipa Hitne pomoći ubrzo je zbrinula nesrećnu ženu i prevezla je na dalje preglede i ukazivanje pomoći, dok policija nastavlja opsežnu potragu za odbjeglim napadačem.

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