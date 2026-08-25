OBJAVLjEN UZNEMIRUJUĆI VIDEO Autom pokosio porodicu, poginula djevojčica (5)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Kraljevu kada je automobil izletio sa kolovoza i na trotoaru udario majku i dvoje djece od kojih je jedno danas preminulo u bolnici.

Prema snimku sa nadzorne kamere, automobil se iz za sada nepoznatih razloga kretao između dvije saobraćajne trake. U trenutku kada mu je u susret, lijevom saobraćajnom trakom, naišlo drugo vozilo, vozač crnog automobila je naglo skrenuo na trotoar.

Podsjetimo, nesreća se dogodila sinoć u 19 časova, kada je automobil izleteo sa kolovoza u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udarilo nekoliko pješaka.

Među povrijeđenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim djetetom. Majka djece je sa teškim tjelesnim povredama zbrinuta u Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu.

Djevojčica (5) preminula u bolnici

Petogodišnja djevojčica preminula je u Dječijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Ona je jutros prebačena iz Kraljeva u Univerzitetsku dječiju kliniku Tiršova.

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Drugo dijete, dječak star godinu i po, takođe je prebačeno u Beograd, sa teškim tjelesnim povredama glave i ekstremiteta.

Uhapšen vozač

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J. A. (26) iz tog grada, zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pješake, dok je jedna od povrijeđenih, petogodišnja djevojčica preminula od zadobijenih povreda.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.

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Sumnja se da je on, juče oko 19 časova, u Ulici 4. kraljevački bataljon u Kraljevu, upravljajući vozilom "seat", prilikom preticanja udario u putničko vozilo "folksvagen" koje se kretalo iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao 18-godišnji sugrađanin, nakon čega je prešao na pješačko-biciklističku stazu, gdje je udario u drvo, a zatim i u pešake.

Tada je teške tjelesne povrede, opasne po život zadobila petogodišnja djevojčica, dok su teške tjelesne povrede zadobile njena 32-godišnja majka i jednogodišnja sestra, koja se nalazila u dječjim kolicima.

Otac (35) zadobio je lake tjelesne povrede, kao i 33-godišnja putnica iz "seata".

Zbog zadobijenih povreda djeca su prebačena u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu, gdje je petogodišnja devojčica preminula.

Provjerom je utvrđeno da osumnjičeni ne posjeduje vozačku dozvolu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.