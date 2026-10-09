Logo

Vukašin Brajić pokušao da se ubije: Otkrio razlog

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 22:57

Komentari:

0
Музичар Вукашин Брајић
Foto: Screenshot/Instagram

Muzičar Vukašin Brajić otvoreno je govorio o svojim iskustvima i pogrešnim informacijama u medijima o pokušaju samoubistva.

Vukašin je otvoreno govorio o simptomima, liječenju i zabludama koje prate depresiju. Iskoristio je priliku da najpre demantuje nedavne medijske navode da je prošle godine pokušao samoubistvo, objašnjavajući da se kritični događaj odigrao pre tri i po godine.

Kako objašnjava Brajić, ulazak u hronično stanje bio je posljedica nagomilanih stresova i tragičnih gubitaka.

"Kada je nastupila pandemija i kada se ugasila rokenrol scena, doživeo sam prvu veliku krizu identiteta. Zatim su se u roku od dve godine zaređali strašni gubici, umrli su mi otac, stric, brat od strica, blizak drug i drugarica koja je izvršila samoubistvo. Uz sve to dogodio se i finansijski krah. Shvatio sam da sam godinama bio u visoko funkcionalnoj depresiji, gde sam prekomernim radom i svirkama bježao od unutrašnjih problema. Kada je sve stalo, ostao sam ogoljen pred problemom", kazao je Vukašin za Blic.

Trenutak kada je odlučio da popije veliku količinu sedativa bio je, kako kaže, posljedica potpune emotivne praznine uzrokovane terapijom pod kojom nije osjećao ništa.

"Pod tim lijekovima nisam osećao ni ljubav, ni strast, ni radost. Želio sam bilo šta da osjetim, pa makar i strah. Popio sam četiri ili pet kutija sedativa, ali ih na sreću nisam zalio alkoholom. Kada sam shvatio šta sam uradio, pozvao sam sestru i rekao: "Vodite me na Hitnu". U tom trenutku shvatiš da sa one strane nema ničega, a da ovamo ipak imaš šansu", dodao je on.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vukašin Brajić

Samoubistvo

pokušaj samoubistva

Rok muzika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саша Ковачевић

Scena

Pogoršalo se zdravstveno stanje Saše Kovačevića: Otkazani svi nastupi

2 h

0
Рок музичар Горан Баре

Scena

Završen uviđaj u stanu, poznato kako je umro Goran Bare

4 h

0
Запаљене свијеће горе

Scena

Dvije godine krili da je Nenad Jovanović umro: Danas se pojavila vijest o smrti pjevača

6 h

0
Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.

Scena

Neda Ukraden otkrila tajnu mladolikog izgleda: ''Ne možeš samo ići po salonima i zatezati se''

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

04

Vozač iz BiH istukao čovjeka: Nervoza u saobraćaju eskalirala

22

57

Vukašin Brajić pokušao da se ubije: Otkrio razlog

22

54

Tinejdžer (19) automobilom namjerno 'pokosio' poznanika: Prije toga bacali saksije i kamenje

22

46

Putin nakon razgovora sa Trampom: Rusija je spremna

22

42

Kapa dole: Cvijanović o dogovoru Putina i Trampa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima