Vukašin Brajić pokušao da se ubije: Otkrio razlog

Vukašin je otvoreno govorio o simptomima, liječenju i zabludama koje prate depresiju. Iskoristio je priliku da najpre demantuje nedavne medijske navode da je prošle godine pokušao samoubistvo, objašnjavajući da se kritični događaj odigrao pre tri i po godine.

Kako objašnjava Brajić, ulazak u hronično stanje bio je posljedica nagomilanih stresova i tragičnih gubitaka.

"Kada je nastupila pandemija i kada se ugasila rokenrol scena, doživeo sam prvu veliku krizu identiteta. Zatim su se u roku od dve godine zaređali strašni gubici, umrli su mi otac, stric, brat od strica, blizak drug i drugarica koja je izvršila samoubistvo. Uz sve to dogodio se i finansijski krah. Shvatio sam da sam godinama bio u visoko funkcionalnoj depresiji, gde sam prekomernim radom i svirkama bježao od unutrašnjih problema. Kada je sve stalo, ostao sam ogoljen pred problemom", kazao je Vukašin za Blic.

Trenutak kada je odlučio da popije veliku količinu sedativa bio je, kako kaže, posljedica potpune emotivne praznine uzrokovane terapijom pod kojom nije osjećao ništa.

"Pod tim lijekovima nisam osećao ni ljubav, ni strast, ni radost. Želio sam bilo šta da osjetim, pa makar i strah. Popio sam četiri ili pet kutija sedativa, ali ih na sreću nisam zalio alkoholom. Kada sam shvatio šta sam uradio, pozvao sam sestru i rekao: "Vodite me na Hitnu". U tom trenutku shvatiš da sa one strane nema ničega, a da ovamo ipak imaš šansu", dodao je on.