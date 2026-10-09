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Pogoršalo se zdravstveno stanje Saše Kovačevića: Otkazani svi nastupi

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09.10.2026 22:35

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Саша Ковачевић
Foto: Youtube/Republika Zabava

Pjevač Saša Kovačević prije dvadeset dana je imao operaciju stopala, međutim, njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo.

O tome je javnost izvjestio njegov menadžer oglasivši se na društvenim mrežama.

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On je saopštio hitnu odluku da otkažu i odlože predstojeće koncerte u okviru turneje.

Putem društvenih mreža oglasio se menadžer Saše Kovačevića, podijelivši zvanično obavještenje o odlaganju nastupa.

"Obavještavamo vas da se predstojeći koncerti Saše Kovačevića odlažu usljed pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja nakon operacije stopala, zbog čega trenutno nije u mogućnosti da nastupi u prvobitno zakazanim terminima”, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Organizatori su napomenuli da će svi novi datumi održavanja biti objavljeni uskoro, kao i da sve već kupljene ulaznice važe za nove termine.

"Nadamo se da će se zdravstveno stanje Saše Kovačevića uskoro poboljšati, kako bi se turneja nastavila i preostali koncerti održali u skladu sa planom. Zahvaljujemo vam na razumevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci”, poručili su organizatori.

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Uprkos bolovima pjevao u Majdanpeku na stolici i sa longetom

Podsjetimo, Saša Kovačević je nedavno imao operaciju stopala, ali je samo tri dana nakon zahvata stao pred publiku u Majdanpeku. Iako je trpio jake bolove, nije želio da iznevjeri obožavaoce, pa je veći dio koncerta odradio sjedeći na stolici sa longetom na nozi.

Ipak, kako bi se u potpunosti oporavio i izbjegao dalje komplikacije, ljekar i njegov tim procijenili su da je pauza neophodna prije nastavka velike turneje.

(Telegraf.rs)

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