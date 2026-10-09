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Шоља овог чаја прије одласка у кревет ће вам помоћи да брже заспите

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09.10.2026 22:18

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Чај шоља напитак чајник сто
Фото: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Квалитетан сан је темељ здравља, али трећина одраслих не спава препоручених седам до девет сати.

Док једна непроспавана ноћ може проћи само с осјећајем ошамућености, хронични мањак сна повезује се с низом здравствених проблема и смањеним квалитетом живота.

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У потрази за бољим одмором, многи се окрећу једноставним рјешењима, а једно од њих је шољица чаја од камилице. Нутриционисти су објаснили када је најбоље вријеме за тај напитак и како он тачно дјелује.

"Ако волите њен укус, камилица може бити једноставан додатак вечерњој рутини. Само провјерите декларацију: чиста камилица природно не садржи кофеин, али мјешавине могу садржати друге врсте чаја или састојке с кофеином", савјетује нутриционисткиња и лична тренерка Лиз Шо.

Како камилица утиче на сан?

Иако није универзално рјешење, камилица може помоћи у опуштању и постизању чвршћег сна.

– Чај од камилице прије спавања може вам помоћи да брже заспите и спавате дуже, с мање буђења током ноћи – каже нутриционисткиња Келси Куник.

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Ефекат камилице углавном потиче од апигенина, споја који се веже на ГАБА и бензодиазепинске рецепторе у мозгу. ГАБА је неуротрансмитер који има важну улогу у централном нервном систему, а везањем апигенина подстиче се опуштање. Његово везање на бензодиазепинске рецепторе може имати и благи седативни учинак.

"Наука још није одредила која је тачно количина потребна за оптималан учинак. Тешко је одредити дозу јер су се у клиничким студијама користиле различите количине, од екстраката до инфузија”, објашњава Куник. За почетак, препоручује увођење једне шољице чаја у вечерњу рутину, преноси Најжена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

чај од камилице

Спавање

чај

здравље

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