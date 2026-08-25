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Okružni sud u Trebinju sutra odlučuje o pritvoru za Željka Vujovića

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 17:05

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Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње
Foto: ATV

Okružni sud u Trebinju sutra će odlučivati o prijedlogu za određivanje mjere pritvora Željku Vujoviću, potvrdio je za ATV predsjednik ovog suda Bojan Stević.

Istovremeno, Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podnijelo je prijedlog za određivanje pritvora i za lice M. S. (34) iz Bileće, zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, M. S. se tereti da je 22. avgusta na području opštine Bileća pomogao Vujoviću da pobjegne i izbjegne hapšenje nakon krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju.

Iako je znao šta je Vujović učinio, M. S. je iz automobila putem telefona pozvao treće lice (Č. G.) kako bi ih prevezao iz mjesta Bijeljani prema Davidovićima.

Mjera pritvora za M. S. zatražena je zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze važne za postupak, kao i ometati istragu uticajem na svjedoke i saučesnike.

Podsjećamo, tokom ovog teškog incidenta na području Bileće povrijeđene su tri osobe, koje su zadobile lakše tjelesne povrede.

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Tagovi :

Željko Vujović

Predložen pritvor

Bileća

gazio ljude autom

konjske trke

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