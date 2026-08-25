Austrijski motociklista poginuo na reliju u Hrvatskoj

Autor:ATV redakcija
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Austrijski motociklista poginuo je na terenskom "Dinarik reliju" kada je sletio u provaliju kod mjesta Visuć, blizu Udbine, saopštila je ličko-senjska policija.
Organizatori "Dinarik relija" objavili su na zvaničnim stranicama da je drugi brzinski ispit /SS2/ otkazan zbog nesreće, ali identite stradale osobe nije objavljen, prenose hrvatski mediji.
"Dinarik reli" je višednevno terensko reli-rejd nadmetanje na kojem učesnici motociklima, kadovima i SSV vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena.
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Za razliku od klasičnog relija, u kojem posade voze kraće brzinske ispite, reli-rejdu obuhvata veoma duge dnevne etape.
Učesnci pritom ne zavise samo o brzini, nego i o navigacijskim sposobnostima, fizičkoj izdržljivosti i pouzdanosti vozila.
(Srna)
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