Amerika ukida vize za oko 200.000 stranaca

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa priprema se da ukine vize za oko 200.000 stranaca, što bi bilo najveće masovno ukidanje viza u istoriji Sjedinjenih Država, javio je AP.

Pozivajući se na dokumente Stejt departmenta i dvojicu američkih zvaničnika, AP navodi da bi mjera bila usmjerena na podnosioce zahtjeva za poslovne i turističke vize koji su podnijeli zahtjev za azil ili ga trenutno traže.

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Trampova administracija sprovela je znatne promjene imigracione politike od povratka na funkciju u januaru 2025. godine, uključujući povećan broj deportacija, proširenje pritvora i pooštravanje ograničenja za podnosioce zahtjeva za vize.

(Srna)