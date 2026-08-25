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Nesreća na aerodromu: Radnika pregazio avion, preminuo od zadobijenih povreda

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 17:11

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Путници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Radnik Međunarodnog aerodroma Montreal-Trudo preminuo je od zadobijenih povreda nakon što ga je na platformi pregazio avion.

Radio Kanada objavio je kasno noćas da je avion kompanije "Frenč bi" tokom vožnje unazad pregazio radnika na aerodromu.

Vijest je danas potvrdila uprava Aerodroma.

(Srna)

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Tagovi :

Aerodrom

radnik

nezgoda

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