Tramp zaprijetio: Ozbiljno razmatramo promjenu naziva jezera Ontario u jezero Amerika

Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je da će preimenovati jezero Ontario u jezero Amerika usljed neuspjelih trgovinskih pregovora sa Kanadom i pogoršanja odnosa sa premijerom kanadske pokrajine Ontario, Daglasom Fordom.

"SAD ozbiljno razmatraju promjenu naziva jezera Ontario u jezero Amerika, budući da više ne očekujemo da ćemo imati mnogo posla sa Ontariom", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth Social".

Trgovinski pregovori SAD i Kanade završeni su bez sporazuma u petak, 21. avgusta, kada je istekao rok za njegovo postizanje.

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Otava i Vašington razmijenili su optužbe za neuspjeh, pri čemu su obje strane navele promjene tačaka sporazuma u posljednjem trenutku i nove neprihvatljive zahtjeve.

SAD su narednog dana uvele carinu od 50 odsto na kanadsku uvoznu robu, ukupne vrijednosti veće od 20 milijardi dolara.

(Srna)