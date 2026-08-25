Tramp zaprijetio: Ozbiljno razmatramo promjenu naziva jezera Ontario u jezero Amerika

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je da će preimenovati jezero Ontario u jezero Amerika usljed neuspjelih trgovinskih pregovora sa Kanadom i pogoršanja odnosa sa premijerom kanadske pokrajine Ontario, Daglasom Fordom.
"SAD ozbiljno razmatraju promjenu naziva jezera Ontario u jezero Amerika, budući da više ne očekujemo da ćemo imati mnogo posla sa Ontariom", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth Social".
Trgovinski pregovori SAD i Kanade završeni su bez sporazuma u petak, 21. avgusta, kada je istekao rok za njegovo postizanje.
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Otava i Vašington razmijenili su optužbe za neuspjeh, pri čemu su obje strane navele promjene tačaka sporazuma u posljednjem trenutku i nove neprihvatljive zahtjeve.
SAD su narednog dana uvele carinu od 50 odsto na kanadsku uvoznu robu, ukupne vrijednosti veće od 20 milijardi dolara.
(Srna)
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