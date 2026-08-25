Jovana Jeremić puca od samopouzdanja nakon operacije: Pokazala silikone

Neko vrijeme je nosila medicinski grudnjak dok je trajao proces oporavka, međutim redovno se pojavljivala u javnosti.

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Ona je sada skinula taj prsluk te pokazala kako izgledaju silikoni na njoj.

Jovana Jeremić se skockala za snimanje jedne emisije, na sebi je imala mini haljinu sa ogromnim prorezom između grudi, pa su silikoni bili u prvom planu.

Voditeljka je samouvjereno hodala, ponosno je pokazala nove grudi, a kako možemo da primjetimo njima je jako zadovoljna.

Podsjetimo, Jovana se nedavno oglasila iz bolnice i otkrila kako se osjeća nakon estetskog zahvata kome se podvrgla.

- Dobro sam, nosim sada ovo još koji dan. Doktor kaže da je sve okej, najgore sam izgurala. Nije lako otići na uvećanje grudi, to mnogo boli... Za sve koji žele da znaju da zaista boli.

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Voditeljka je istakla da joj osnovni problem nije bio izgled, već da je nakon rođenja ćerke bila neophodna estetska intervencija:

- Meni nije bilo problematično, imala sam dobre grudi, ali Lea je isisala sve iz mene, nije mi se rastezala koža, ali je bila neophodna korekcija - objasnila je ona.

(Telegraf.rs)