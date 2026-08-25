preminula Doli Parton

Autor:ATV redakcija
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Američka pjevačica Doli Parton, poznata kao "kraljica kantri muzike", preminula je danas u 80. godini, saopštila je njena porodica.
Doli Parton je osvojila 11 Gremi nagrada, uključujući i nagradu za životno djelo, prenosi Rojters.
Sa klasičnim pjesmama, među kojima su "Kaput sa mnogo boja" (Coat of many colors), "Džolin" (Jolene) i "Uvijek ću te voljeti" (I will always love you), postala je jedna od najprodavanijih umjetnica svih vremena, sa preko 100 miliona prodatih ploča.
(Tanjug)
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