preminula Doli Parton

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Foto: Tanjug/AP/Tsugufumi Matsumoto

Američka pjevačica Doli Parton, poznata kao "kraljica kantri muzike", preminula je danas u 80. godini, saopštila je njena porodica.

Doli Parton je osvojila 11 Gremi nagrada, uključujući i nagradu za životno djelo, prenosi Rojters. Sa klasičnim pjesmama, među kojima su "Kaput sa mnogo boja" (Coat of many colors), "Džolin" (Jolene) i "Uvijek ću te voljeti" (I will always love you), postala je jedna od najprodavanijih umjetnica svih vremena, sa preko 100 miliona prodatih ploča. (Tanjug)

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