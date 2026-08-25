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A String Fest - koncert „Uspomene“ otvara festival 4. septembra

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25.08.2026 12:32

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A String Fest - концерт „Успомене“ отвара фестивал 4. септембра

Banja Luka – Kako na jednoj sceni spojiti muziku Forea, Malera, Gideona Klajna i Čajkovskog, a istovremeno okupiti umjetnike čije karijere povezuju Banju Luku, Sarajevo, Beograd, Beč, Dortmund, Aahen, Hanover i druge evropske muzičke centre?

Odgovor donosi koncert „Uspomene“, kojim 4. septembra počinje "A String Fest". Koncert će biti održan u 20 časova u Banskom dvoru.

Festivalski ansambl okupiće umjetnike sa bogatim međunarodnim iskustvom, a program je sačinjen od djela različitih epoha i za različite kamerne sastave, od Foreove „Elegije“ i Malerovog Klavirskog kvarteta, preko Gudačkog trija Gideona Klajna, do Čajkovskovog „Suvenira iz Firence“.

Veče će otvoriti „Elegija“ op. 24 Gabriela Forea, djelo iz 1880. godine za violončelo i klavir. Izvešće ga Mladen Miloradović na violončelu i Sonja Bobrek Savić za klavirom.

Slijedi Klavirski kvartet u a-molu Gustava Malera, nastao 1876. godine, u kojem će se Bobrek Savić pridružiti Sonji Vojvodić na violini, Dejanu Mlađenoviću na violi i Jeremiasu Flidlu na violončelu.

Treće djelo prije pauze biće Gudački trio Gideona Klajna, nastao 1944. godine. U ovom sastavu nastupiće Nikola Pančić na violini, Đorđe Milovanović na violi i Mladen Miloradović na violončelu.

Nakon pauze slijedi djelo koje će okupiti cijeli festivalski ansambl - „Suvenir iz Firence“, gudački sekstet op. 70 Petra Iliča Čajkovskog iz 1890. godine.

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