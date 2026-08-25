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U Beogradu jak pljusak praćen grmljavinom: Padalo i na planini zahvaćenoj požarom

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 21:27

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У Београду јак пљусак праћен грмљавином: Падало и на планини захваћеној пожаром
Foto: Envato/mibuch

Beograd je večeras zahvatio pljusak praćen grmljavinom, a prema prognozi RHMZ, slični lokalni pljuskovi mogući su i tokom večeri.

Na planini Goč, gdje se danas razbuktao požar, takođe je pala kiša, prenose mediji.

Prema prognozi RHMZ-a, sutra će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se lokalna kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.

(Tanjug)

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Beograd

Srbija

nevrijeme

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