U Beogradu jak pljusak praćen grmljavinom: Padalo i na planini zahvaćenoj požarom

Autor:ATV redakcija
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Beograd je večeras zahvatio pljusak praćen grmljavinom, a prema prognozi RHMZ, slični lokalni pljuskovi mogući su i tokom večeri.
Na planini Goč, gdje se danas razbuktao požar, takođe je pala kiša, prenose mediji.
Prema prognozi RHMZ-a, sutra će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se lokalna kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.
(Tanjug)
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