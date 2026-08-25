Nazire se smirivanje tenzija: Cijene sirove nafte pale za više od tri odsto

Cijene sirove nafte danas su pale za više od tri odsto jer se nazire moguće smirivanje tenzija između SAD i Irana.

Američka sirova nafta VTI kretala se oko 82 dolara po barelu, dok je sjevernomorska nafta "brent" bila oko 88 dolara po barelu, prenosi "Trejding ekonomiks".

Svijet U Grčkoj za nekoliko sati izbilo 40 požara

Pakistanski načelnik Generalštaba Asim Munir posjetio je Teheran kako bi podržao diplomatska nastojanja, dok je Katar saopštio da nastavlja posredničke aktivnosti između dvije strane.

Dodatni pokazatelj mogućeg smirivanja situacije predstavljaju izveštaji da bi Vašington uskoro mogao da vrati evakuisane diplomate u region, što ukazuje da bi šira vojna eskalacija mogla da bude manje izvjesna nego što se očekivalo.

Istovremeno, najnovije mjere Vašingtona za povećanje ekonomskog pritiska na Iran bile su blaže nego što su tržišta predviđala.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je da će zemljama koje trguju sa Iranom biti ostavljen rok da postepeno obustave poslovne veze sa Teheranom ili će se suočiti sa jednostranim sankcijama.

Gradovi i opštine Usred borbe sa požarima radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća pomažu i životinjama

Uprkos novim mjerama, znatne količine sirove nafte i dalje prolaze kroz Ormuski moreuz, pri čemu se pojedine pošiljke prevoze uz povećane mjere diskrecije.

(Srna)