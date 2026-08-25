Logo

Zaoštrava se: Kanada prijeti da će obustaviti isporuke električne energije SAD

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
25.08.2026 09:46

Komentari:

0
Струја
Foto: ATV

Premijer kanadske pokrajine Ontario Dag Ford zaprijetio je da će obustaviti isporuke električne energije i kritičnih sirovina Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko predsjednik Donald Tramp nastavi da eskalira trgovinski rat sa Kanadom, što je izazvalo oštar odgovor Trampa.

Razmjena oštrih riječi uslijedila je nekoliko sati nakon što je Tramp objavio da će carine na kanadske automobile, kamione, auto-dijelove i čelik od 1. januara 2027. godine porasti na 50 odsto.

царина царине контејнер

Ekonomija

Propali pregovori: Vašington uveo carine Kanadi od 50 odsto

Taj potez usledio je nakon propasti trgovinskih pregovora prošle nedjelje i odvojene carine od 50 odsto, koja je u subotu stupila na snagu za oko 20 milijardi dolara vrijedan kanadski uvoz.

„Sve je na stolu. Učiniću sve što je potrebno“, rekao je Ford u ponedjeljak, navodeći da bi Ontario mogao da poveća cijene električne energije ili potpuno obustavi njen izvoz.

„Mi snabdjevamo strujom 1,5 miliona domaćinstava i preduzeća“, dodao je on, upozoravajući da, ako Tramp nastavi da pokušava da uništi kanadsku proizvodnju, „bolje da nabavi veliki broj baterija“.

Tramp je uzvratio na svojoj društvenoj mreži „Istina“, odbacivši Fordove komentare kao „prazne prijetnje“ i lično napadajući premijera Ontarija, prije nego što je kanadskim liderima poručio da „se dovedu u red“.

„Neko bi trebalo da natjera ove klovnove da se ‘dovedu u red’, inače će posljedice po Kanadu biti daleko GORE!“, napisao je Tramp, ponovo nazivajući kanadskog premijera Marka Karnija „guvernerom Karnijem“. On je naveo da su SAD „daleko veće, bogatije i jače“ i istakao da Kanada „ne bi mogla da opstane“ bez svog južnog susjeda.

Kanada je ubjedljivo najveći strani snabdjevač SAD električnom energijom, iako je ukupna zavisnost na nivou cijele zemlje relativno mala. Podaci Američke uprave za energetske informacije pokazuju da su SAD 2025. godine uvezle oko 24,5 teravat-časova električne energije iz Kanade, dok su nazad izvezle oko 16 teravat-časova, što znači da neto zavisnost iznosi 0,2 odsto ukupne potrošnje električne energije u SAD.

Međutim, zavisnost je znatno izraženija u pograničnim saveznim državama, poput Njujorka, Mičigena i Minesote, gdje stabilno snabdijevanje kanadskom električnom energijom može biti posebno važno u periodima najveće potrošnje, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi :

Dag Ford

Donald Tramp

Kanada

Amerika

Struja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Биткоин је криптовалута, у облику електронског новца. То је децентрализована дигитална валута без централне банке или једног администратора која може бити послата од корисника до корисника на пеер-то-пеер биткоин мрежи без потребе за посредницима То је дигитална и глобална валута.

Ekonomija

Bitkoin probio granicu od 80.000 dolara

5 h

0
"Преплавили су тржиште јефтином робом": Трамп разматра нове царине Кини

Ekonomija

"Preplavili su tržište jeftinom robom": Tramp razmatra nove carine Kini

6 h

0
Игор Додик

Ekonomija

Igor Dodik za ATV: Srpska ima potencijal da bude baza za data centre

16 h

0
"Златна кока" Европе пркоси Бриселу

Ekonomija

"Zlatna koka" Evrope prkosi Briselu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Totenhem kupio Savinja za 100 miliona evra

13

13

Minić: Obezbijediti veće plate da medicinski radnici ostaju u Srpskoj

13

10

Bukejlović: Srpska bira porodicu - među vodećim u regionu po podršci za treće i četvrto dijete

13

08

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

12

51

Ovo je vozač koji je vozio bez dozvole i usmrtio djevojčicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima