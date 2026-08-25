Zaoštrava se: Kanada prijeti da će obustaviti isporuke električne energije SAD

Premijer kanadske pokrajine Ontario Dag Ford zaprijetio je da će obustaviti isporuke električne energije i kritičnih sirovina Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko predsjednik Donald Tramp nastavi da eskalira trgovinski rat sa Kanadom, što je izazvalo oštar odgovor Trampa.

Razmjena oštrih riječi uslijedila je nekoliko sati nakon što je Tramp objavio da će carine na kanadske automobile, kamione, auto-dijelove i čelik od 1. januara 2027. godine porasti na 50 odsto.

Ekonomija Propali pregovori: Vašington uveo carine Kanadi od 50 odsto

Taj potez usledio je nakon propasti trgovinskih pregovora prošle nedjelje i odvojene carine od 50 odsto, koja je u subotu stupila na snagu za oko 20 milijardi dolara vrijedan kanadski uvoz.

„Sve je na stolu. Učiniću sve što je potrebno“, rekao je Ford u ponedjeljak, navodeći da bi Ontario mogao da poveća cijene električne energije ili potpuno obustavi njen izvoz.

„Mi snabdjevamo strujom 1,5 miliona domaćinstava i preduzeća“, dodao je on, upozoravajući da, ako Tramp nastavi da pokušava da uništi kanadsku proizvodnju, „bolje da nabavi veliki broj baterija“.

Tramp je uzvratio na svojoj društvenoj mreži „Istina“, odbacivši Fordove komentare kao „prazne prijetnje“ i lično napadajući premijera Ontarija, prije nego što je kanadskim liderima poručio da „se dovedu u red“.

„Neko bi trebalo da natjera ove klovnove da se ‘dovedu u red’, inače će posljedice po Kanadu biti daleko GORE!“, napisao je Tramp, ponovo nazivajući kanadskog premijera Marka Karnija „guvernerom Karnijem“. On je naveo da su SAD „daleko veće, bogatije i jače“ i istakao da Kanada „ne bi mogla da opstane“ bez svog južnog susjeda.

Kanada je ubjedljivo najveći strani snabdjevač SAD električnom energijom, iako je ukupna zavisnost na nivou cijele zemlje relativno mala. Podaci Američke uprave za energetske informacije pokazuju da su SAD 2025. godine uvezle oko 24,5 teravat-časova električne energije iz Kanade, dok su nazad izvezle oko 16 teravat-časova, što znači da neto zavisnost iznosi 0,2 odsto ukupne potrošnje električne energije u SAD.

Međutim, zavisnost je znatno izraženija u pograničnim saveznim državama, poput Njujorka, Mičigena i Minesote, gdje stabilno snabdijevanje kanadskom električnom energijom može biti posebno važno u periodima najveće potrošnje, piše Sputnjik.