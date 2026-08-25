Zavod za statistiku: Izvoz blago smanjen, uvoz povećan

Tokom sedam mjeseci ove godine u Republici Srpskoj ostvaren je izvoz od tri milijarde i 96 miliona KM, što je za 0,5 odsto manje nego u istom periodu lani, dok je uvoz iznosio 4,693 milijarde, što je za 7,4 odsto više od uporednog perioda, podaci su republičkog Zavoda za statistiku.

Od 1. januara do 31. jula pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 66 odsto.

Ove godine se najviše izvozilo u Srbiju, i to u vrijednosti od 561 milion KM, pa u Hrvatsku 509 miliona KM.

Kada je riječ o uvozu, najzastupljenije su Srbija sa 759 miliona KM i Italija sa 723 miliona KM.

Električna energija ima najveće učešće u izvozu, te je za sedam mjeseci ove godine izvezeno struje za 298 miliona KM.

Sa druge strane, naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala najviše su se uvozila, i to za 388 miliona KM.