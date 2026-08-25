Srbin osvojio nevjerovatan poen! Iz bezizlazne situacije napravio spektakl

Luka Pavlović je pobijedio u prvom kolu kvalifikacija, a u svom meču je jedan poen osvojio nevjerovatnim potezom.

Francuski teniser srpskog porijekla je trenutno 203. na svijetu, a u prvom kolu kvalifikacija za US open je pobijedio 232. na planetu Huana Pabla Variljasa iz Perua.

Meč je trajao tri seta i preko tri sata, a završen je rezultatom 6:3, 6:7(3:7), 7:5.

Nema sumnje da je susret obilježio poen odigran u završnici drugog seta.

LUKA PAVLOVIC BEHIND-THE-BACK WINNER 😱



Shot of the tournament contender on Day 1 of qualifying! pic.twitter.com/yamFhTa3yQ — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2026

Pri rezultatu 6:5 za Variljasa Luka Pavlović je servirao, a prvi poen u gemu je osvojio na spektakularan način. Djelovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je napravio fenomenalan potez.

Pogledajte sjajan poen:

U sljedećem kolu Pavlović će igrati protiv Britanca Džejkoba Firnlija, 100. tenisera svijeta.