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Srbin osvojio nevjerovatan poen! Iz bezizlazne situacije napravio spektakl

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25.08.2026 13:29

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Србин освојио невјероватан поен! Из безизлазне ситуације направио спектакл
Foto: X

Luka Pavlović je pobijedio u prvom kolu kvalifikacija, a u svom meču je jedan poen osvojio nevjerovatnim potezom.

Francuski teniser srpskog porijekla je trenutno 203. na svijetu, a u prvom kolu kvalifikacija za US open je pobijedio 232. na planetu Huana Pabla Variljasa iz Perua.

Meč je trajao tri seta i preko tri sata, a završen je rezultatom 6:3, 6:7(3:7), 7:5.

Nema sumnje da je susret obilježio poen odigran u završnici drugog seta.

Pri rezultatu 6:5 za Variljasa Luka Pavlović je servirao, a prvi poen u gemu je osvojio na spektakularan način. Djelovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je napravio fenomenalan potez.

Pogledajte sjajan poen:

U sljedećem kolu Pavlović će igrati protiv Britanca Džejkoba Firnlija, 100. tenisera svijeta.

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tenis

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