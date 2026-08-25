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Đoković i Sabalenka dobili nove rivale

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:30

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Српски тенисер Новак Ђоковић и руска тенисерка Арина Сабаленка
Foto: Instagram

Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su nove rivale na US Openu, pošto su se Frensis Tijafo i Lejla Fernandes povukli.

Pomenuti par se povukao iz takmičenja zbog Tijafoove povrede, a organizatori US Opena su odmah reagovali i odredili nove protivnike.

Novak i Arina igraće protiv Katerine Sinjakove i Henrija Patena, iskusnih dubl igrača koji godinama bilježe dobre rezultate u toj konkurenciji.

Oni su bez problema savladali Tatjanu Mariju i Valentina Vašeroa, a potom su bez izgubljenog seta izbacili Pejton Sterns i Kristijana Harisona.

Biće teško za srpsko-bjeloruski par da napravi dobar rezultat u ovoj konkurenciji, a pobjeda bi zaista bila prilično veliko iznenađenje.

Meč je na programu od 17 časova.

(B92)

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Novak Đoković

Arina Sabalenka

US Open

tenis

turnir

Njujork

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