Đoković i Sabalenka dobili nove rivale

Autor:ATV redakcija
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Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su nove rivale na US Openu, pošto su se Frensis Tijafo i Lejla Fernandes povukli.
Pomenuti par se povukao iz takmičenja zbog Tijafoove povrede, a organizatori US Opena su odmah reagovali i odredili nove protivnike.
Novak i Arina igraće protiv Katerine Sinjakove i Henrija Patena, iskusnih dubl igrača koji godinama bilježe dobre rezultate u toj konkurenciji.
Oni su bez problema savladali Tatjanu Mariju i Valentina Vašeroa, a potom su bez izgubljenog seta izbacili Pejton Sterns i Kristijana Harisona.
Biće teško za srpsko-bjeloruski par da napravi dobar rezultat u ovoj konkurenciji, a pobjeda bi zaista bila prilično veliko iznenađenje.
Meč je na programu od 17 časova.
(B92)
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