Rusija je postala četvrta najveća ekonomija u svijetu i prva u Evropi po bruto društvenom proizvodu (BDP-u), obračunatom pomoću pariteta kupovne moći (PKM), proizlazi iz procjene medija za 2026. godinu, a na osnovu prognoza Međunarodnog monetarnog fonda.

Prema članku, BDP Rusije na osnovu PKM u 2026. godini iznosiće približno 7,34 biliona dolara u međunarodnim dolarima. Više na rang listi su Kina (43,49 biliona dolara), Sjedinjene Američke Države (31,82 biliona dolara) i Indija (19,14 biliona dolara). Japan, sa 6,92 biliona dolara, rangiran je na petom mjestu, a Njemačka (6,32 biliona dolara) na šestom.

Globalno, Azija će činiti približno 49 odsto svjetske ekonomije u 2026. godini, na osnovu proračuna baziranog na paritetu kupovne moći (PKM).

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PKM omogućava poređenje proizvodnje i usluga između zemalja, uzimajući u obzir razlike u nivoima cijena. Za razliku od nominalnog BDP-a, ovaj proračun uzima u obzir količinu robe i usluga koje se mogu kupiti za datu količinu novca unutar svake ekonomije.

Ranije je zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak na sastanku Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte kojem je prisustvovao predsjednik Vladimir Putin objavio da je na osnovu ovog pokazatelja Rusija na četvrtom mjestu. On je naglasio da se u posljednjih pet godina struktura ruske ekonomije promenila: udio neto izvoza se smanjio gotovo tri puta, dok je domaće tržište postalo glavni izvor rasta.

(sputnik srbija)