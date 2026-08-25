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Dodik: Moramo voditi računa o potrošnji i očuvati dobre plate i kupovnu moć naših građana

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 23:04

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Додик у Русији у званичној посјети
Foto: Srna

Predsjedik Milorad Dodik rekao je da se mora voditi računa o potrošnji, očuvati dobre plate i kupovna moć građana Republike Srpske.

- Dobre plate znače veću potrošnju, više prihoda i snažniju i stabilniju privredu Republike Srpske - napisao je Dodik na Iksu.

On je dodao da je na poslovnom druženju sa privrednicima iz Republike Srpske razgovarao o jačanju saradnje privrede i institucija Srpske.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

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