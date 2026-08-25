Dodik: Moramo voditi računa o potrošnji i očuvati dobre plate i kupovnu moć naših građana

Foto: Srna

Predsjedik Milorad Dodik rekao je da se mora voditi računa o potrošnji, očuvati dobre plate i kupovna moć građana Republike Srpske.

- Dobre plate znače veću potrošnju, više prihoda i snažniju i stabilniju privredu Republike Srpske - napisao je Dodik na Iksu. On je dodao da je na poslovnom druženju sa privrednicima iz Republike Srpske razgovarao o jačanju saradnje privrede i institucija Srpske. Moramo voditi računa o potrošnji i očuvati dobre plate i kupovnu moć naših građana. Dobre plate znače veću potrošnju, više prihoda i snažniju i stabilniju privredu Republike Srpske.



Na poslovnom druženju s privrednicima iz Republike Srpske razgovarao sam i o jačanju saradnje privrede… pic.twitter.com/vdM9mGLUIN — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 25, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.