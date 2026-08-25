Dodik: Privatni sektor sve više nosi privredu Srpske, privrednici moraju imati sigurnost

Privatni sektor sve više nosi privredu Republike Srpske i zato moramo obezbijediti stabilne i predvidive uslove poslovanja. Privrednici moraju imati sigurnost da bi mogli planirati nove investicije, razvoj i nova radna mjesta, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

- Odluke koje se tiču privrede moramo donositi u stalnom dijalogu s poslovnom zajednicom. Moramo čuti ljude koji zapošljavaju radnike, plaćaju poreze i doprinose i stvaraju novu vrijednost. Naš zajednički cilj mora biti stabilna i konkurentna Republika Srpska, u kojoj će privrednici imati prostor da investiraju i razvijaju svoje kompanije, a radnici mogućnost da od svog rada žive sve bolje - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Poručio je da je večeras učestvovao na poslovnom događaju u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske, posvećenom ključnim izazovima za našu ekonomiju.